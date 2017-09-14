«Сегодня в ходе нашей встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым были обсуждены вопросы двусторонних отношений. Во время встречи я передал президенту благодарственное письмо Терезы Мэй и довел до его сведения, что премьер-министр намерена встретиться с ним в ближайшее время», - сказал сегодня журналистам государственный министр Великобритании по делам Европы и Америки Алан Дункан.

По его словам, на встрече он выразил главе азербайджанского государства благодарность за вклад в развитие отношений между двумя странами.

Министр отметил, что это его первый визит в Баку.

«Я рассказал господину Ильхаму Алиеву, что, несмотря на 20-летнюю деятельность в нефтяной сфере, впервые приезжаю в Баку и намерен вновь приехать сюда в будущем. Баку – очень красивый город», - подчеркнул он.