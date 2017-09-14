Еще четыре участника нардаранских событий отпущены на свободу

Решением суда освобождена группа лиц, арестованных в связи с нардаранскими событиями, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Согласно решению суда, задержанные во время нардаранских событий четыре человека – Видади Алхасов, Гусейн Набизаде, Урфан Набизаде и Васиф Алиев - досрочно освобождены из исправительных учреждений № 16 и 17.

Решение об их освобождении принято на основании подписанного 10 февраля 2017 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым распоряжения «Об упорядочении деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации политики наказания, а также расширении применения альтернативных видов наказания и процессуальных мер принуждения, не связанных с изоляцией от общества».

Напомним, что 26 ноября 2015 года в Нардаране была проведена операция по восстановлению общественного порядка.