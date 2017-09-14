«Азербайджан играет очень серьезную роль баланса между Россией и другими странами, и в первую очередь с Турцией. Что касается отношений между Азербайджаном и Россией, то они всегда строились на основе взаимопонимания. Достаточно отметить, что Азербайджан и Россия первыми сняли вопросы по шельфу Каспийского моря». Об этом заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин, выступая на конференции «Ось Москва - Баку: к новой геополитике Кавказа» в Москве.

Олег Шеин обратил внимание на проблемы, с которыми порой сталкиваются в России азербайджанцы. «Как человек, который много раз был в Азербайджане, могу сказать, что эта страна с очень доброжелательным отношением к русским. Очень важно, чтобы российское общество демонстрировало такое же отношение. Приезжающие в Россию азербайджанцы должны чувствовать себя так же комфортно, как русские, посещающие Азербайджан. Многие люди, приезжающие в нашу страну из стран Закавказья, сталкиваются с бесконечными проверками, связанными с паспортным режимом. Российская полиция не должна рассматривать людей не через призму этноса. Это мешает взаимопроникновению культуры», - сказал депутат.