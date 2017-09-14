Российские подлодки нанесли удар крылатыми ракетами по ИГИЛ

Подводные лодки "Великий Новгород" и "Колпино" нанесли удар крылатыми ракетами "Калибр" по объектам ИГИЛ в Сирии из подводного положения в Средиземном море. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

"14 сентября находящиеся в восточной части Средиземного моря подводные лодки "Великий Новгород" и "Колпино" проекта 636.3 из подводного положения нанесли удар крылатыми ракетами "Калибр" по важным объектам террористической группировки ИГИЛ в Сирии. Целями для поражения стали пункты управления, узлы связи, а также склады вооружения и боеприпасов боевиков в подконтрольных ИГИЛ районах юго-восточнее города Дейр-эз-Зор", - сообщили в российском военном ведомстве.

"По объектам террористов из подводного положения выпущено семь крылатых ракет морского базирования. Дальность до целей составила от 500 до 670 километров", - добавили в Минобороны России.