Британский министр пожелал «Карабаху» обыграть «Челси» со счетом 7:0

Министр Великобритании по вопросам Европы и Америки Алан Данкан, находящийся с визитом в Баку, пожелал «Карабаху» обыграть «Челси» в ответной игре со счетом 7:0. Напомним, что игра в Лондоне завершилась с результатом 6:0 в пользу хозяев.

«Хоть я и не большой знаток футбола, но результат матча знаю, - заявил Данкан журналистам в Баку. – Думаю, что качество футбола в Азербайджане на достаточно высоком уровне. Постепенно ваша команда будет играть еще лучше».

Министр также заметил, что в Великобритании с большим уважением вспоминают азербайджанского арбитра Тофика Бахрамова, засчитавшего тот знаменитый гол в финале чемпионата мира-1966 в ворота немцев. «Его имя вошло в историю английского футбола».