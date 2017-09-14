Дело беспредельщика - сына генерала: потерпевший отозвал жалобу

В Бинагадинском районном суде под председательством Рашада Алиева продолжилось заседание по уголовному делу обвиняемых в хулиганстве - Рустама Оруджева, Кенана Велиева и Парвиза Аббасова.

Как сообщил haqqin.az адвокат Кямандар Насибов, потерпевший Санан Самедов обратился в суд с заявлением:

«В заявлении потерпевший сообщил, что он и трое свидетелей - Эльчин Агаев, Эльхан Халилов и Аскер Гасымов - не имеют никаких жалоб и требований к обвиняемым, и что Парвиз Аббасов и Кенан Велиев ни в чем не участвовали. Аскер Гасымов сказал, что во время инцидента Рустам Оруджев и Санан Самедов отошли в сторону и между ними состоялся разговор на 20-25 секунд. Он сказал, что видел их в этот момент, Санан упал на землю. Ругательств не было, порядок не нарушался».

Очередное заседание суда состоится 22 сентября.

Напомним, согласно распространенной Генпрокуратурой информации, 3 июля сын заместителя начальника Госслужбы по мобилизации и призыву граждан на военную службу Новрузали Оруджева – Рустам Оруджев, ранее из-за многочисленных нарушений правил дорожного движения лишенный права на вождение автомобилем, незаконно находясь за рулем автомобиля BMW с госномером 10-OG-300, вновь нарушил ПДД. В ответ на возражения водителя автобуса Рустам Оруджев на глазах у пассажиров набросился на него и стал избивать.

В 2014 году Р.Оруджев сбил пешехода и сбежал с места преступления. Впоследствии его задержали и приговорили к 4 годам лишения свободы. Отбыв треть срока, Р.Оруджев вышел на свободу условно-досрочно. Находясь на поруках, он вновь совершил преступление.

4 июля этого года Управление полиции Бинагадинского района возбудило уголовное дело в отношении Р.Оруджева по статье 221.2.1 УК Азербайджана. Решением суда автохулиган был взят под стражу.

Также отметим, что Рустам Оруджев - сын бывшего заместителя начальника Госслужбы по мобилизации и призыву граждан на военную службу Новрузали Оруджева. После данного инцидента распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Н.Оруджев был уволен с занимаемой должности.