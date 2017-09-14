Россию хотят отстранить от Олимпиады-2018

Национальные антидопинговые агентства ряда стран выступили за отстранение сборной России от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане из-за допинг-скандала. Об этом говорится в совместном заявлении руководителей 17 антидопинговых агентств, входящих в институт Национальных антидопинговых организаций (NADO), которое опубликовало Guardian.

Совместное заявление было сделано по итогам встречи членов NADO, прошедшей в Денвере. Среди участников встречи были руководители антидопинговых организаций США, Великобритании и Канады.

Невозможность провести полное и тщательное расследование по делу об употреблении допинга российскими спортсменами создает опасность для "чистых" атлетов на Играх-2018, - говорится в заявлении. - У нас есть серьезные сомнения, что Олимпиада-2018 будет "чистой" из-за неполного расследования применения допинга российскими спортсменами на Играх-2014 в Сочи и с учетом недостаточных результатов тестирования за последние четыре года".

Члены NADO, в целом, не против выступления ряда россиян на Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом, но при тщательном допинг-контроле.