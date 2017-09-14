Лесной пожар в Исмаиллы

Сегодня около 14.30 в высокогорной местности близ села Заргяран Исмаиллинского района начался пожар. Возгорание произошло на территории Басгальского лесничества Исмаиллинского предприятия по охране и восстановлению лесов, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно информации ведомства, в целях ликвидации огня на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники местных структур МЭПР и МЧС.

Принимаются оперативные меры по недопущению распространения пожара на другие территории и его тушению.