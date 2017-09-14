В Москве открыли мемориальную доску Муслима Магомаева

Мемориальная доска в честь 75-летия народного артиста СССР Муслима Магомаева открылась в четверг в Москве, сообщает ТАСС.

Мемориал торжественно открыл заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

"Здесь собрались все, кому небезразлична судьба и творчество этого, без сомнения, великого исполнителя. Поэтому я сердечно благодарю авторов мемориальной доски, инициаторов ее установки и поздравляю вас всех", - сказал он.

"Он пел сердцем для народа. Он любил народ, и народ это чувствовал и отвечал ему тем же. Его музыка и прекрасный голос проникали в сердце зрителя", - поделился художник Александр Шилов.

На открытии присутствовали вдова Муслима Магометовича - Тамара Синявская, близкий друг артиста и учредитель Фонда культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева Араз Агаларов, певец Эмин Агаларов, доктор Леонид Рошаль и другие ценители творчества и поклонники музыканта.