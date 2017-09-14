В Республике Коми на нефтешахте "Яреганефть" произошел обвал породы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
По предварительным данным, погиб один горняк.
"Всего на момент ЧП в нефтешахте находились 109 человек", — рассказал собеседник агентства.
На аварийном участке находились шесть человек. Сейчас шахта работает в штатном режиме, показатели метана и углекислого газа не превышают предельно допустимых значений.
Нефтешахта входит в структуру "ЛУКойла", в компании подтвердили происшествие. Причины случившегося выясняются.