Покупка Турцией С-400 не влияет на ее членство в НАТО

Контракт, подписанный Турцией с РФ о покупке зенитных ракетных комплексов С-400, не является альтернативой ее отношениям с Западом и членства в НАТО, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, сообщает РИА Новости.

"Заявления нашего президента об С-400 открыло путь разным пересудам о том, что Турция отдаляется от Запада. Турция продолжит делать шаги для обеспечения своей национальной безопасности, считая НАТО сильным альянсом. Мы с удовлетворением встретили заявление генсека НАТО по покупке С-400 как о естественном праве Турции. Оно должно покончить со всеми дискуссиями. У нас развивается хорошее сотрудничество с Россией, но это не альтернатива нашим отношениям с Западом и НАТО. Наоборот, они дополняют друг друга", — сказал Калын журналистам.