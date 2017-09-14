Следователи фактически завершили обыски у экс-владельца бывшего Черкизовского рынка, предпринимателя Тельмана Исмаилова, сообщил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ситуацией.

"Следственные действия фактически завершены, сейчас уже составляются протоколы. К Тельману Исмаилову претензий пока никаких не заявлено, обыски проходили в рамках дела его брата", - сказал собеседник агентства.

* * *17:50

Обыски у бывшего экс-владельца Черкизовского рынка, предпринимателя Тельмана Исмаилова, связаны с убийством предпринимателей - Владимира Савкина и Юрия Брилёва - весной прошлого года. Об этом сообщил Интерфаксу информированный источник.

"Следственные действия проводят сотрудники центрального аппарата Следственного комитета в рамках расследования уголовного дела об убийстве Брилёва и Савкина, по обвинению в совершении которого арестован брат Исмаилова, Рафик", - сказал собеседник агентства.

Интерфакс не располагает подтверждением этой информации от представителей правоохранительных органов.

* * * 17:22

У известного бизнесмена и бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова проходят обыски. Всего следственные мероприятия проводятся по 12 адресам. Об этом сообщил РИА Новости адвокат предпринимателя Александр Добровинский.