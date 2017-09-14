Цены на нефть продолжают расти в четверг после существенного скачка накануне благодаря данным о снижении поставок энергоносителей на мировой рынок.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures днем в четверг поднялась на $0,37 (0,67%) - до $55,53 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на $0,54 (1,1%) - до $49,84 за баррель, приблизившись к уровню в $50 за баррель впервые с 10 августа.