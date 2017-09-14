SOCAR и Statoil обсудили совместное сотрудничество

Президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев и исполнительный вице-президент норвежской Statoil по международному развитию и производству Ларс Кристиан Бахер обсудили в четверг в Баку перспективы совместной разработки ряда структур.
"Ровнаг Абдуллаев и Ларс Кристиан Бахер обсудили вопрос совместной разработки месторождения "Карабах", а также перспективных структур "Ашрафи" и "Дан Улдузу", - отмечается в сообщении SOCAR.
Кроме этого, стороны обсудили вопросы сотрудничества в подготовке нефтегазовых специалистов, совершенствования их знаний и навыков.