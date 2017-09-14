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Минобороны Армении скрывает: новые потери Армянские источники

Автор: Отдел информации 

Вчера в оккупированном Нагорном Карабахе по дороге в N-скую воинскую часть скатился в овраг и перевернулся военный грузовик с армянскими военнослужащими. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на армянский сегмент соцсетей.

Согласно информации, в результате аварии погибли восемь и получили ранения четыре военнослужащих. Водитель грузовика в последний момент успел выпрыгнуть из грузовика. О состоянии пострадавших пока ничего неизвестно.

Власти Армении пока никак не комментируют произошедшее. 

Тела погибших и раненых увезли в сторону Ханкенди (Степанакерта).

В результате ДТП погибли Артем Овсепян, Карен Алоян, Армен Карапетян, Овик Кароян, Айваз Асатрян, Арсен Бабаян, Гор Масисян, Завен Григорян. Травмы различной степени тяжести получили Тигран Алоян, Карен Аджабян, Артур Давоян, Грайр Камовян.

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