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Турецкие военные прибыли в Азербайджан фото; видео

 

Летный и инженерно-технический состав Военно-воздушных сил Турции прибыл в Азербайджан для участия в совместных учениях TurAz Qartalı-2017, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В настоящее время проводится работа по размещению состава, планированию учений и другим организационным вопросам.

В учениях, которые пройдут в Азербайджане с 18 по 30 сентября, участвует до 30 авиационных средств ВВС Азербайджана и Турции, состоящих из самолетов: МиГ-29, F-16, Су-25, C-130 Herkules, CASA CN-235 и вертолетов: Ми-35, Ми-17 и Sikorsky S-70.

 

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