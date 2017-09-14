Летный и инженерно-технический состав Военно-воздушных сил Турции прибыл в Азербайджан для участия в совместных учениях TurAz Qartalı-2017, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
В настоящее время проводится работа по размещению состава, планированию учений и другим организационным вопросам.
В учениях, которые пройдут в Азербайджане с 18 по 30 сентября, участвует до 30 авиационных средств ВВС Азербайджана и Турции, состоящих из самолетов: МиГ-29, F-16, Су-25, C-130 Herkules, CASA CN-235 и вертолетов: Ми-35, Ми-17 и Sikorsky S-70.