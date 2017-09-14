Эмир Катара едет в Турцию

Эмир Катара Тамим бин Хамед аль-Сани посетит с визитом Турцию. Об этом сообщают турецкие СМИ.
Согласно информации, во время визита эмир Катара обсудит с официальными лицами Турции двусторонние отношения и ситуацию в регионе.
Эмир Катара Тамим бин Хамед аль-Сани посетит с визитом Турцию. Об этом сообщают турецкие СМИ.
Согласно информации, во время визита эмир Катара обсудит с официальными лицами Турции двусторонние отношения и ситуацию в регионе.
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