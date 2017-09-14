В Армении пройдут учения ОДКБ

На территории Армении 10 - 13 октября пройдут учения "Взаимодействие" с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ, заявил пресс-секретарь минобороны РА Арцрун Ованнисян, передает Sputnik Армения.

Ранее заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков сообщил журналистам, что цикл учений в формате ОДКБ пройдет с совместно партнерами организации.

"На территории Армении мы проведем учения "Взаимодействие" с Коллективными силами оперативного реагирования 10 - 13 октября. Закончим этот цикл учениями на территории Казахстана", – сказал Семериков журналистам.

Заместитель генсека ОДКБ добавил, что учения носят плановый характер и были утверждены еще в прошлом году.