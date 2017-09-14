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Мьянма отказалась создать зону безопасности для мусульман-рохинджа

 

Правительство Мьянмы отвергло предложение властей Бангладеш о создании зоны безопасности на мьянманской территории вдоль границы между двумя странами для обеспечения безопасности беженцев-рохинджа, передает РИА Новости со ссылкой на интернет-версию газеты Myanmar Times.

"Правительство отвергает план создания зоны безопасности. Если такая зона будет создана, она подпадет под контроль международных деятелей", - заявил газете генеральный директор офиса Государственного советника У Зо Тхаи.

По информации издания, правительство Бангладеш передало правительству Мьянмы предложение о создании зоны безопасности в приграничных районах мьянманской территории через Международный Красный Крест.

Отметим, что конфликт между нацбольшинством Мьянмы араканцами-буддистами и мусульманским меньшинством рохинджа имеет давние корни. Эскалация кровопролития и вооруженных столкновений началась после того, как в 2011 - 2012 годах на смену военным к власти пришло гражданское демократическое правительство.

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