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Турция хочет провести саммит с Евросоюзом

 

Турецкий министр по делам ЕС Омер Челик заявил, что Анкара предложила провести саммит с Евросоюзом, чтобы добиться прогресса в процессе вступления страны в ЕС и укрепить ее отношения с этим блоком, передает агентство Рейтер.

"Турция не отказалась от своей цели стать полноправным членом ЕС: мы готовы найти предпосылки для движения вперед", — заявил Челик.

Турецкий министр считает, что страны ЕС не едины в подходе к принятию Турции в состав блока. Активно продвигает свою позицию еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, который стремится затормозить вступление Анкары, пояснил Челик.

Как отметил Челик, Анкара "разочарована в Меркель и некоторых других" европейских политиках, так как "в один из самых тяжелых моментов своей истории Турция была покинута друзьями и союзниками".

"У ЕС есть настоящие проблемы — мы не знаем, что получится из выхода Великобритании, они не могут справиться с нелегальной миграцией, есть слабые места в возможностях ЕС по борьбе с терроризмом и есть крайняя необходимость в реформах. Но они откладывают все это в сторону и выстраивают антагонизм с Турцией, чтобы прикрыть их жизненно важные внутренние проблемы", — добавил министр.

Отметим, что накануне глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер исключил возможность членства Турции в ЕС в обозримом будущем.

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