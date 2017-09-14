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Лондон и Баку провели политические консультации

 

В Баку министерства иностранных дел Азербайджана и Великобритании провели очередной этап политических консультаций, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Консультации состоялись на уровне заместителя министра иностранных дел Азербайджана Халафа Халафова и государственного министра по вопросам Европы и Америки Великобритании Алана Дуникана.

Х.Халафов отметил интенсивный характер политического диалога между Баку и Лондоном, подчеркнув, что Азербайджан придает особое значение партнерству с Великобританией.

Отмечая историческую значимость подписанного в четверг в Баку контракта на разработку блока месторождений Азери - Чыраг - Гюнешли до 2050 года, А.Дуникан подчеркнул, что этот документ послужит укреплению отношений, взаимного доверия между двумя государствами.

На встрече состоялся также обмен мнениями по международной и региональной политической повестке.

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