Госдеп просит Москву вернуть парковки для американских дипломатов

Парковки для персонала консульств США в России были ликвидированы, сообщил РИА Новости представитель Госдепа.

"Мы планируем поднять этот вопрос в МИД России", — заявил собеседник агентства.

Ранее в Екатеринбурге, по инициативе ГИБДД, убрали дорожные знаки, позволяющие американским и британским дипломатам оставлять автомобили на обочине проезжей части. В Санкт-Петербурге на месте нелегальной парковки у здания генконсульства США появилась дорожная разметка, обозначающая пешеходный переход и возможность разворота для автомобилей.

Представитель администрации Владивостока также сообщил, что бетонные блоки перед зданием местного генконсульства США были убраны.