В Москве убийцу азербайджанского таксиста приговорили к 12 годам тюрьмы

Зюзинский районный суд Москвы сегодня вынес приговор Дмитрию и Елене Алферовым, которые, по версии следствия, были членами националистической группировки. Их признали виновными в убийстве азербайджанского таксиста, в незаконном обороте оружия и связях с украинскими националистами из батальона «Азов», сообщает haqqin.az со ссылкой на ТАСС.

Дмитрию Алферову суд назначил наказание в виде 12 лет колонии строгого режима, а его супруге - три года колонии общего режима. Дмитрию также назначен штраф в размере 150 тыс., а его жене в размере 40 тыс. рублей.

В ночь на 25 апреля 2011 года Алферов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил на Южнобутовской улице Москвы водителя машины, в которой ехал. Погибшим оказался уроженец Азербайджана Самир Гасымов. Дмитрий выстрелил ему в голову из личной неприязни, как посчитал суд.

Однако ранее не исключалась и другая версия, согласно которой убийство было совершено по мотиву национальной ненависти.

Помимо этого, по версии следователей, супруги Алферовы, «совместно проживая, незаконно хранили, приобретали и сбывали огнестрельное оружие». В ходе обыска в их квартире были обнаружены и изъяты «патроны к пистолету Макарова, автомату Калашникова, а также различные виды оружия и их комплектующие», - говорится в тексте приговора.

«При очередной встрече с покупателем оружия Алферов заявил, что может переправить огнестрельное оружие по своим каналам с территории Украины», - отметил судья.

Вместе с тем суд вернул в прокуратуру материалы дела, касающиеся обвинений Алферова в экстремизме.

«Суд считает, что данные материалы дела составлены с нарушением норм процессуального права и подлежат возвращению прокурору Москвы для дальнейшего устранения нарушений», - подчеркнул судья.

В ноябре 2015 года по делу о незаконном обороте оружия в Москве были задержаны 12 участников группировки, куда входили и Алферовы. По данным следователей, участники группы получали с территории Украины травматическое оружие, сигнальные пистолеты, комплектующие и запасные части к ним, переделывая "травматику" под стрельбу боевыми патронамии. В ходе следствия были назначены и проведены дактилоскопическая, биологическая и баллистическая экспертизы.

По оперативным данным, члены группировки поддерживали тесный контакт с участниками батальона «Азов» Нацгвардии Украины, а также планировали совершение экстремистских акций на территории Московского региона. В ходе обысков у этих лиц были изъяты более 15 пистолетов и револьверов различного калибра, свыше 150 патронов, два ружья, две винтовки, дымовые шашки, основные части к боевому оружию, холодное оружие, а также 300 граммов наркотических веществ.

Алферовых признали виновными в убийстве, незаконном изготовлении, приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке и ношении оружия, его основных частей и боеприпасов к ним.

Спецподразделение «Азов», в связях с которым подозревались супруги Алферовы, было сформировано весной 2014 года как добровольческий батальон с целью защиты национальных интересов Украины на фоне дестабилизации ситуации на востоке страны и присоединения Крыма к России.

Фигуранты дела вины своей не признали. Дмитрий Алферов обжалует приговор, сообщила его мать Галина.

«Мы обязательно обжалуем приговор, так как мой сын никого не убивал, никакой явки с повинной у него не было, была нарушена методика при проведении экспертиз, а во время следствия ему постоянно угрожали», - сказала она. Причем, по ее словам, в этих угрозах речь шла о причинении вреда здоровью родственников Дмитрия.

«В уголовном деле множество нестыковок. Как только предварительное следствие завершилось, Дмитрий сразу написал жалобы в Генпрокуратуру и ЕСПЧ, однако ответов оттуда до сих пор нет», - добавила Галина Алферова.