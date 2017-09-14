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Прошлой ночью мимо Земли пролетел астероид

 

В ночь с 13 на 14 сентября мимо Земли пролетел астероид величиной около 200 метров, сообщает Центр малых планет Международного астрономического союза.

Космическое тело было впервые обнаружено учёными только на этой неделе. Ему присвоили имя 2017 RU1. К счастью, дистанция, на которую астероид приблизился к Земле, была неопасной — 15,8 миллиона километро, что в 41 раз превышает расстояние между Землёй и Луной.

В октябре этого года астероид достигнет самой удалённой точки своей орбиты и начнёт обратное движение в сторону Земли. Однако учёные уверяют, что шансы столкновения этого объекта с нашей планетой равны нулю.

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