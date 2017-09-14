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Суд признал банкротом Carlo Pazolini

 

Арбитражный суд Москвы признал банкротом обувного ретейлера Carlo Pazolini и принял решение об открытии в отношении компании конкурсного производства сроком на шесть месяцев. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на заявление представителя временного управляющего торговой сети Майи Яровиковой.

По ее словам, собрание кредиторов Carlo Pazolini, состоявшееся в августе, включило в реестр требований кредиторов торговой сети долговые обязательства на сумму 6,4 миллиарда рублей. При этом все кредиторы проголосовали за введение конкурсного производства.

В качестве конкурсного управляющего Carlo Pazolini судом утверждена кандидатура Сергея Бойко. 5 марта он должен представить отчет о ходе банкротства торговой сети.

Весной 2016 года «Альфа-банк», являвшийся крупнейшим кредитором Carlo Pazolini, подал в московский арбитраж иск о банкротстве ретейлера. В мае того же года в дело о банкротстве вступил Сбербанк, а летом иск на 1,5 миллиарда рублей подал «Юникредит-банк».

Carlo Pazolini была одной из крупнейших российских обувных торговых сетей, в 2013 году насчитывавшая до 200 магазинов по всей стране. Около 50 магазинов работали в Европе и США. Сетью управляла фирма «Анта», владевшая правами на бренд.

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Суд признал банкротом Carlo Pazolini
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