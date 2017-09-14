Подписаться на уведомления
 

Анкара и Москва стремительно восстанавливают отношения Заявление посла

 

Анкара и Москва стремительными темпами восстанавливают контакты после случившегося кризиса в их отношениях, передает РИА Новости сегодняшнее заявление посла Турции в России Хюссейна Дириоза.

"Отношения между нашими странами претерпели очень серьезные испытания, были испытаны на прочность, были разрушены все имевшиеся связи. Но мы сейчас очень стремительно будем восстанавливать эти контакты, их восстановление мы видим и сейчас", — сказал посол на презентации ежедневных регулярных рейсов авиакомпании Atlas Global, которые с 25 сентября начнут действовать по маршруту Москва, аэропорт "Шереметьево" - Стамбул.

1372 просмотров


Старости
Али Гусейнли:
Али Гусейнли: "Патриоты России и Азербайджана объединяются" онлайн "Ось Москва-Баку"
Наша погода
Сегодня 30° / 21°
15 Сен 32° / 21°
16 Сен 31° / 19°
17 Сен 31° / 19°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   2.0205 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

Саудовская Аравия снимет запрет на использование Skype
Генштабы Турции и Ирана против независимости Курдистана
США просят курдов отменить референдум о независимости
Анкара и Москва стремительно восстанавливают отношения Заявление посла
Суд признал банкротом Carlo Pazolini
Прошлой ночью мимо Земли пролетел астероид
Взрыв на американской военной базе: есть раненые
В Москве убийцу азербайджанского таксиста приговорили к 12 годам тюрьмы
Госдеп просит Москву вернуть парковки для американских дипломатов
Лондон и Баку провели политические консультации
Турция хочет провести саммит с Евросоюзом
Мьянма отказалась создать зону безопасности для мусульман-рохинджа
В Армении пройдут учения ОДКБ
Россия назвала сроки победы над ИГИЛ в Сирии
В Казахстане осквернили памятник советским воинам
Эмир Катара едет в Турцию
Порошенко: "Украина проживет без российского газа"
Турецкие военные прибыли в Азербайджан фото; видео
Минобороны Армении скрывает: новые потери Армянские источники
SOCAR и Statoil обсудили совместное сотрудничество
Юнкер о членстве Каталонии в Евросоюзе
Цены на нефть продолжают расти
У Тельмана Исмаилова проходят обыски Обновлено 18:19
Покупка Турцией С-400 не влияет на ее членство в НАТО
Обрушение на нефтешахте «ЛУКойла» есть погибший
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться