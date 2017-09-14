Анкара и Москва стремительными темпами восстанавливают контакты после случившегося кризиса в их отношениях, передает РИА Новости сегодняшнее заявление посла Турции в России Хюссейна Дириоза.
"Отношения между нашими странами претерпели очень серьезные испытания, были испытаны на прочность, были разрушены все имевшиеся связи. Но мы сейчас очень стремительно будем восстанавливать эти контакты, их восстановление мы видим и сейчас", — сказал посол на презентации ежедневных регулярных рейсов авиакомпании Atlas Global, которые с 25 сентября начнут действовать по маршруту Москва, аэропорт "Шереметьево" - Стамбул.