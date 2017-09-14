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США просят курдов отменить референдум о независимости

 

Движение к референдуму об отделении Иракского Курдистана от Ирака сейчас является опасным, властям автономии необходимо продумать план о переносе голосования, заявил на телеконференции спецпредставитель президента США в международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" Бретт Макгерк, передает РИА Новости.

По его словам, "движение к референдуму 25 сентября является опасным, поскольку не имеет никакой международной поддержки на данный момент".

Ранее глава правительства Иракского Курдистана Нечирван Барзани принял Макгерка в Эрбиле и обсудил с ним вопрос о референдуме.

Власти Иракского Курдистана в одностороннем порядке приняли решение о проведении 25 сентября референдума об отделении автономии от Ирака, проигнорировав мнение центральных властей. В Багдаде считают это решение незаконным. Против плебисцита выступил также иракский парламент.

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