Генштабы Турции и Ирана против независимости Курдистана

Главы Генштабов Ирана и Турции, соответственно генерал-майор Мохаммад Хуссейн Бакери и генерал армии Хулуси Акар, выразили свою обеспокоенность возможными негативными последствиями референдума о независимости Иракского Курдистана, передает Tasnim.

В ходе телефонной беседы Бакери и Акар отметили, что референдум отрицательным образом отразится на интересах населения региона. Они подчеркнули, что данный шаг угрожает региональной безопасности, миру и стабильности. Оба высказались за необходимость координации действий между соседними странами в вопросе противостояния референдуму и предотвращению «сепаратистских заговоров в регионе, которые могут вызвать многочисленные политические, социальные проблемы и угрозу безопасности».

Также генералы обсудили перспективы укрепления сотрудничества между вооруженными силами двух стран.