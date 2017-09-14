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Атомная подлодка ВМС США вернулась на базу под пиратским флагом фото

 

Атомная подводная лодка Jimmy Carter ВМС США по выполнении секретной операции вернулась на базу в штате Вашингтон под двумя флагами - Соединенных Штатов и Веселым Роджером. Об этом сообщил в четверг телеканал Fox News.

Он обратил внимание на снимки подлодки, шедшей через канал Худ на базу, размещенные ранее на сайте одной из подведомственных министерству обороны США структур. Отмечается, что по завершении предыдущего похода - в апреле текущего года Jimmy Carter прибыл в свой порт приписки также под пиратским флагом.

Как отмечает телеканал, американские подводники, вероятно, переняли у британцев обычай возвращаться в родную гавань под пиратским флагом в знак успешно выполненного задания. В 1914 году во время Первой мировой войны британская подлодка, потопив германский боевой корабль, прибыла на свою базу с поднятым, по приказу ее командира Макса Хортона, Веселым Роджером. С той поры подводники королевства периодически следовали этой традиции.

Как указывает Fox News, такое объяснение данного казуса едва ли получит объективное подтверждение. Ибо Пентагон крайне редко делится информацией о  Jimmy Carter, который принадлежит к классу субмарин Seawolf, вооруженных крылатыми ракетами Tomahawk. Эти атомные подводные корабли также несут беспилотные глубоководные аппараты и оснащены специальными приспособлениями для обнаружения кабелей связи, проложенных по дну океана или моря. В эпоху холодной войны Seawolf использовались для подключения к подводным секретным линиям связи СССР, пояснил Fox News.

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