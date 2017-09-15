Касперский вызван в Конгресс США для дачи показаний

Глава и основной владелец "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский приглашен в Конгресс США для дачи показаний по вопросу надежности продукции российского производителя антивирусного программного обеспечения. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

SEPT 27: @HouseScience to hold hearing on Kaspersky products & risks they pose to U.S. systems. Stay tuned for additional details. — Sci,Space,&Tech Cmte (@HouseScience) 13 сентября 2017 г.

Комитет Палаты представителей назначил слушания по этой теме на 27 сентября.

"Комитет по науке, космосу и технологиям 27 сентября проведет слушания, посвященные продуктам Касперского и рискам, которые они представляют для систем США", - уточнил комитет в своем Twitter в среду.

Законодатели рекомендовали заинтересованным лицам отслеживать текущие новости в данной связи.