Касперский вызван в Конгресс США для дачи показаний

Глава и основной владелец "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский приглашен в Конгресс США для дачи показаний по вопросу надежности продукции российского производителя антивирусного программного обеспечения. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

SEPT 27: @HouseScience to hold hearing on Kaspersky products & risks they pose to U.S. systems. Stay tuned for additional details.