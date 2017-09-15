Представитель США обсудит в Мьянме положение мусульман

Заместитель помощника госсекретаря США Патрик Мерфи на следующей неделе посетит Мьянму, где обсудит положение мусульман-рохинджа, передает РИА Новости заявление, сделанное для прессы официальным представителем Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Он встретится c официальными лицами Мьянмы. Среди прочего он будет убеждать их обеспечить дополнительный гуманитарный доступ, доступ журналистов. Он также выразит нашу обеспокоенность положением рохинджа", — сказала Науэрт.

Она подтвердила, что посол США в Мьянме сейчас находится в Вашингтоне, но уточнила, что он не был официально отозван для консультаций — эта мера применяется в дипломатических отношениях, чтобы продемонстрировать активное неодобрение действий другой страны.