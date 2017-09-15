Путин созывает Совбез

В пятницу в Москве президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, а также несколько рабочих встреч, передает ТАСС.

"Президент будет в Москве, у него будет ряд встреч, в том числе он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности", - сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Оперативные совещания с постоянными членами Совбеза президент России собирает обычно раз в неделю. На таких встречах обсуждаются наиболее актуальные проблемы внутрироссийской и международной повестки дня.