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Путин созывает Совбез

 

В пятницу в Москве президент России Владимир Путин проведет  оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, а также несколько рабочих встреч, передает ТАСС.

"Президент будет в Москве, у него будет ряд встреч, в том числе он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности", - сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Оперативные совещания с постоянными членами Совбеза президент России собирает обычно раз в неделю. На таких встречах обсуждаются наиболее актуальные проблемы внутрироссийской и международной повестки дня.

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