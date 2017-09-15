А теперь Василий Уткин запрещает азербайджанцам смотреть российское ТВ

Российский футбольный комментатор Василий Уткин отреагировал на слова ветерана азербайджанского футбола Казбека Туаева, которому не понравились высказывания другого российского комментатора по поводу того, что «Карабах», проигравший недавно «Челси» со счетом 0:6, не соответствует уровню Лиги чемпионов.

На этот раз Уткин прошелся по азербайджанским комментаторам и посоветовал Туаеву и тем, кому не нравится российское телевидение, смотреть азербайджанские каналы. Он также назвал незаконным то, что в Азербайджане смотрят российское спортивное ТВ.

«Они все время чем-то недовольны, - цитирует Уткина championat.com. - Знаю, что мои твиты попадают на полосы новостей в азербайджанских СМИ. Люди темпераментные. Что ж теперь поделать? Они цитировали, например, мои твиты про «Арарат». Везде есть свои особенности, и не нам о них судить. Вы знаете хоть одного какого-то заметного, интересного азербайджанского комментатора, к мнению которого прислушиваются за пределами Азербайджана? Их просто нет, их мнение неинтересно за пределами Азербайджана, да и, думаю, в Азербайджане тоже.

Поскольку «Карабах» вышел, мы узнали, что, оказывается, не так работаем. А там-то комментаторы про себя это все знают и все время стараются работать так, как надо. А команды все время меняются: то одни, то другие — не угодишь, в общем. Поэтому прекрасно, люди там живут и пусть смотрят азербайджанские каналы. Я слышал, что там недавно пытались развивать спортивное направление. Надеюсь, развивали хорошо. Пускай смотрят. Что они смотрят телевидение других стран? Может быть, им и передачи Первого канала не нравятся - кто их знает? Ну пускай не смотрят. Никто их к этому не подталкивает, не обязывает.

Это очень дурной тон для официальных представителей азербайджанского клуба или федерации — комментировать то, что говорится на российском телевидении. Просто дурной тон. Потому что если они это смотрят, то делают это незаконно. В Азербайджане этот сигнал официально не распространяется. Конечно, там можно его ловить, но есть азербайджанские правообладатели, есть деньги, которые они платят, а потом пытаются заработать», - сказал Уткин в эфире «Спорт FM».

Напомним, что в августе Уткин написал оскорбительный для азербайджанцев твит: «А вообще очень милы традиции Закавказья называть ведущий клуб этнонимом из соседней страны: Карабах, Арарат...».

За эту запись Уткин получил солидную порцию критики от многочисленных азербайджанских подписчиков, и не только от них.

Затем, правда, комментатор попытался загладить свою вину и на фоне новостей о закрытии российского клуба «Арарат» написал: «Арарат» закрывается. А «Карабах» живет!».