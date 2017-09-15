В Армении разработали проект парламентской резолюции о выходе страны из Евразийского экономического союза. Об этом вчера в парламенте заявил депутат от блока «Выход» Эдмон Марукян. По его словам, Евразийский союз не принес Армении ничего хорошего, лишь усугубив проблемы безопасности, увеличив безработицу и усилив политическую изоляцию.

Блок «Выход», как сообщают армянские СМИ, предложит создать временную комиссию, которая даст парламенту заключение о плюсах и минусах членства в ЕАЭС.

Дискуссии о необходимости членства Армении в ЕАЭС продолжаются с момента подписания Ереваном соглашения о присоединении к Евразийскому союзу. Но сейчас складывается впечатление, что армянское общество окончательно раскалывается и между сторонниками ЕАЭС и его противниками возникает огромная пропасть.

Так, глава центра «Модус вивенди» Ара Папян однозначно заявил, что членство Армении в ЕАЭС не сыграло никакой роли. «Для того, чтобы понять проиграли мы от членства в ЕАЭС или выиграли, следует посмотреть статистику и вспомнить те цели, которые были поставлены во время вступления в союз». По его словам, за последние полгода Россия осуществила в Армению 0 драмов инвестиций. «Более того, из Армении был отток в Россию в размере 25 млн долларов».

Подливает масла в огонь и Запад. К примеру, посол Франции в Ереване Жан-Франсуа Шарпантье заявил, что скоро «Армения станет единственной страной ЕАЭС, которая имеет соглашение с Евросоюзом» (подписание соглашения с ЕС о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, возможно, произойдет уже в ноябре этого года). И это на фоне разговоров о выходе Армении из ЕАЭС, а ведь соглашение с Евросоюзом может полностью поменять расклад и Армению в Евразийском союзе уже ничего не удержит.

Стоит отметить, что даже фракция Национального Собрания Армении «Царукян» заявила, что с уважением относится к проекту решения оппозиционной фракции «Выход» («Елк») относительно выхода Армении из состава Евразийского экономического союза.

Дошло до того, что посол России в Армении Иван Волынкин сделал, как уже сообщал haqqin.az, достаточно нервное заявление. Мол, «Армения вольна выйти из состава союза, но, думаю, большинство населения страны не будет согласно, поскольку видит очевидные преимущества нахождения в этом союзе».

Как написала по этому поводу ереванская газета «Лрагир», «традиционные армяно-российские отношения достигли пика и исчерпали себя, начался неизбежный отлив. Эти отношения должны быть либо поставлены на партнерские рельсы, либо прекратиться вовсе. Такова «заслуга» Волынкина, за которую ему стоит вручить и высшую медаль Армении. Хотя есть нюанс – он так и не научился ругаться по-армянски, как однажды сам признал. А это существенное упущение для посла. Тем более, для Волынкина, который, добившись всего в Армении, на деле провалил политику России, став послом российского фиаско».

Из выше приведенной цитаты понятно, какие настроения царят в Армении.

Но выйдет ли все-таки Армения из ЕАЭС? Вряд ли, ведь как отмечают сами армянские СМИ, в случае выхода Армении из ЕАЭС там окажутся Турция и Азербайджан.

«ЕАЭС является единственным региональным экономическим проектом, в котором участвует Армения». Об этом заявил эксперт в сфере международных отношений Сурен Саркисян.

Он напомнил, что Армения не участвует в экономических проектах Баку-Тбилиси-Джейхан и Карс-Ахалкалаки, то есть Евразийский экономический союз выступает единственной инициативой, в которую республика вовлечена.

«Если мы заявим о выходе, то кажемся в ситуации, при которой наши соседи поспешат вступить в ЕАЭС. Турция уже заявила о том, что рассматривает подобное обстоятельство. Необходимо проследить и понять, в каком русле протекают отношения Турции и ЕС. В этом плане после выхода Армении из ЕАЭС там окажутся Турция и Азербайджан», – отметил специалист в интервью армянским СМИ.

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