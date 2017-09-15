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Армяне в Европе выдают себя за азербайджанцев сенсационное заявление Наиры Зограбян

Автор: Отдел Армении 

Армения та страна закавказского региона, из которой,  в отличие от Азербайджана и Грузии, уезжает в Европу наибольшее количество граждан. Граждане покидают страну с целью получить статус беженца, - заявила депутат Национального Собрания Армении Наира Зограбян. Но при этом, как передают армянские СМИ со ссылкой на депутата, «просьбы политического убежища содержат причины экзотические и уродливые».

“Есть необходимость проверить какие службы нашим гражданам предоставляют возможность жить в Европах - Брюсселе и Франции, под именем  Али Гасанов, например, либо другими азербайджанскими именами. Это позор для нас для всех. И непонятно, как увеличивается число смешанных браков с азербайджанцами…”, - сказала Зограбян. Согласно данным, которыми апеллировала Зограбян, 10 тысяч человек в год обращаются в посольства Европейских стран, с целью получить политическое убежище. 50 процентов граждан хотят просто получить статус беженца, а 30 процентов – гуманитарный  статус. По сведениям депутата, 90 процентов – получают отказ, однако не возвращаются в Армению. “Наши граждане предпочитают жить на улицах Европы, но только не вернуться на Родину.”

В 2016 году из 10 тысяч армян вернулись всего 1305 человек, из которых 48 процентов -  депортировали насильно. Наира Зограбян обратилась в министерство территориального контроля и развития с требованием разъяснения ситуации.

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