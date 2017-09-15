«Никакого либерализма в России не было и нет, а была просто имитация каких-то либеральных движений», - считает историк и философ Игорь Чубайс, брат небезызвестного Анатолия Чубайса, российского политического и хозяйственного деятеля.

В беседе с haqqin.az Чубайс-старший весьма скептически отзывался о нынешнем общественно-политическом укладе постсоветских республик.

Все что происходило в тогда еще общей стране до 1991 года было сплошным тоталитаризмом, ну а потом началась имитация либерализма. На самом же деле те, кто на постсоветском пространстве провозгласил себя либералами, практически не осознают, что такое либерализм, уверен историк.

«Назовите мне, к примеру, какого-нибудь либерала в вашей стране, Азербайджане, не сомневаюсь, что какую бы фамилию ни назвали, этот человек вряд ли либерал. Другими словами, наши проблемы настолько глубоки с идейной точки зрения, что просто невозможно подобрать определение, какую идеологию сейчас исповедуют на пространстве бывшего Союза. Вообще, это длинный разговор, требующий глубоких исследований», - утверждает И.Чубайс.

Тем не менее он не умаляет исторических достижений России, называя их великими.

«Можно ли представить, что американский народ сто лет гоняют по лагерям, расстрелам, депортациям и голодоморам, а он все равно выходит на Болотную и на Сахарова? Я не уверен, что американцы вышли бы, а наш народ выходит, протестует. Даже при таких сложных обстоятельствах мы смогли сохранить свое лицо как народ. За весь XIX век в России по политическим мотивам был казнен 41 человек. За первые 30 лет строительства «светлого социалистического будущего» мы недосчитались 65 миллионов», - напоминает он.

Вместе с тем историк-философ убежден, что советская система никуда не ушла и жива по-прежнему. «Каждая из республик, кроме Прибалтики, просто прошла новое издание советской системы, то есть той же самой советчины. Для меня нынешняя Россия – тот же самый совок, но в другом издании, и с остальными постсоветскими странами - то же. Судите сами: во всех республиках та же вертикаль власти, та же система работы спецслужб. То есть советская система не изменилась, она просто видоизменилась. Вот смогут ли Украина и Грузия выйти из этого порочного круга и примут ли до конца европейские ценности, пока не знаю», - отмечает Игорь Чубайс.