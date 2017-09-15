Наргиз Пашаева, 80 профессоров и посольство США открыли учебный год

14 сентября в филиале МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Баку прошел первый день нового учебного года. К началу учебного года в Филиал прибыли 80 профессоров и преподавателей из МГУ им. М.В.Ломоносова. К началу учебного года филиал МГУ подготовился основательно, как в плане организации учебного процесса, так и в улучшении быта и жилищных условий преподавателей и студентов. Помимо четырех уже функционирующих с 2012 года общежитий в Кампусе Филиала, в этом году для московских преподавателей построено и сдается в эксплуатацию еще одно 3-х этажное здание нового общежития.

С первым звонком в аудиториях филиала начали свой учебный год студенты 6 факультетов университета. Это студенты филологического факультета (с отделениями русской и романо-германской филологии), химического факультета, факультета прикладной математики, факультета психологии, экономического факультета и физического факультета, который является новым факультетом филиала, начавшим свою деятельность в 2016/2017 учебном году.

В вышеуказанных факультетах обучаются 528 студентов. Из них 447 в бакалавриате и 81 в магистратуре. В этом году в филиал поступили 125 студентов на ступень бакалавриата и 43 на отделение магистратуры. Выпускниками филиала стали 84 бакалавра и 35 магистранта.

За 6 лет (2012 – 2017 гг.) филиал окончили 552 бакалавров и 70 магистров, подавляющее большинство из которых удачно и плодотворно трудятся во многих отраслях экономики, науки и культуры нашей республики.

Отделение магистратуры в структуре филиала функционирует с 2012 года. За это время прием осуществлялся по направлениям «Филология», «Прикладная математика», «Химия», «Психология» и «Экономика».

Следует отметить, что еще в прошлом году магистратура экономического факультета бакинского филиала открыла свои двери для первого. В настоящее время группа магистрантов-экономистов первого курса начала новый учебный год в МГУ имени М.В.Ломоносова и продолжит свое обучение в течение всего семестра в Москве.

В первый учебный день ректор Филиала МГУ им. М.В.Ломоносова в г. Баку академик Наргиз Пашаева вручила первокурсникам бакалавриата и магистратуры студенческие билеты, поздравила их с высоким званием студента МГУ и пожелала успехов в учебе. Ректор выразила надежду, что сегодняшние первокурсники будут усердно учиться, добьются высоких результатов в учебе и станут в будущем хорошими специалистами. Академик Н.Пашаева отметила, что для этого в Филиале созданы все условия, как для студентов, так и преподавателей. В общежитиях Капмуса в настоящее время проживают 200 студентов и 80 преподавателей МГУ.

В этот же день в Филиале МГУ им. М.В.Ломоносова состоялась встреча ректора Филиала академика Н. Пашаевой с деканом по выбору и приему студентов, членом приемной комиссии в Гарвардской школе Кеннеди Александрой Мартинес и советником Посольства США в Азербайджане по вопросам образования и культуры Хейди Смитом.

Во время встречи академик Наргиз Пашаева рассказала гостям об учебной деятельности в вузе, о факультетах и специальностях, учебных лабораториях, функционирующих в филиале. Также были обсуждены вопросы, связанные с дальнейшим развитием и расширением деятельности филиала и перспективами сотрудничества с передовыми зарубежными вузами мира, в частности с Оксфордским университетом Великобритании. Академик Н. Пашаева проинформировала гостей о деятельности Научного центра Азербайджана и Кавказоведения имени Низами Гянджеви, созданного под ее руководством в Оксфордском университете в 2013 году.

Н.Пашаева проинформировала гостей о прошедшей 5 июня в Лондоне презентации первого академического перевода на английский язык книги ученого-востоковеда Евгения Бертельса «Великий азербайджанский поэт Низами» («The Great Azerbaijani Poet, Nizami»), переведенного и подготовленного к печати Научным центром Азербайджана и кавказоведения имени Низами Гянджеви при Оксфордском университете.