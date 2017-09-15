Депутат Араз Ализаде предлагает упразднить должность омбудсмена

Должность уполномоченного по правам человека (омбудсмена) в современном мире потеряла всякое значение. С 1990 года - времени военной операции США в Ираке обычные права человека замещены правом сильного, сказал haqqin.az депутат Милли Меджлиса Араз Ализаде в преддверии выборов нового омбудсмена Азербайджана.

В марте нынешнего года истек срок полномочий нынешнего омбудсмена Эльмиры Сулеймановой, которая пребывала в этой должности два срока. В третий раз, в соответствии с законом, она избираться не может, и в парламенте активно обсуждаются новые кандидатуры.

Но вот по мнению известного политического и общественного деятеля страны А.Ализаде, нет никакого смысла в сохранении этой должности в стране.

«Во-первых, президент Азербайджана отлично разруливает ситуацию, когда нарушаются чьи-либо права в стране. Во-вторых, во всем мире само понятие «права человека» давно дискредитировано. Когда-то Всеобщая декларация прав, Хельсинкское соглашение и прочие международные акты имели правовую силу. С ними считались и худо-бедно, но соблюдали. Однако с 90-х годов прошлого века вопрос о правах человека стал дубинкой в руках у сильных мира сего. Основополагающий принцип демократии превратился в орудие политического давления.

К примеру, уже 25 лет нарушаются права азербайджанского населения Нагорного Карабаха, приняты 4 резолюции ООН, но почему-то до сих пор права изгнанных с родных земель азербайджанцев не восстановлены.

Да и что касается нашей страны, не могу припомнить ни одной значимой проблемы, которая была бы решена институтом азербайджанского омбудсмена», - аргументирует А.Ализаде свою мысль.

Отметим, что уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана был впервые избран Милли Меджлисом 2 июля 2002 года.