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Карабахские сепаратисты на международной выставке в Москве наша реакция

Автор: Отдел информации 

На международной выставке World Food Moscow - 2017, которая завершается сегодня, 14 сентября, представлены «арцахские бренды», сообщают армянские СМИ. Как выяснилосья, при содействии Фонда развития Армении компания "Триумф груп" участвует в выставке с брендами «Арцах Био» и «Арм Эко», посредством которых «крупным покупателям и поставщикам представлены фруктовые и овощные консервы, компоты, соления, дошаб».

Армянские СМИ утверждают, что уже с первого дня выставки был проявлен большой интерес к продуктам из «НКР». Более того, якобы достигнуты некоторые договоренности с оптовыми покупателями из стран ЕАЭС, Китая, Индии, США, Канады.

«Поддержка государства дает отличные результаты. Интерес к представленным продуктам велик. После выставки мы продолжим переговоры, и я надеюсь, что переговоры трансформируются в соглашения», – сказал представитель "Триумф груп" Арам Григорян, добавив, что по качеству  у продукции из «НКР» на выставке нет конкурентов.

По словам Григоряна, особое внимание дистрибьюторов, представляющих страны ЕАЭС, привлек дошаб, хотя в плане цены они представлены в категории «премиум».

Судя по всему, армянская сторона использовала свой любимый трюк, когда продукты, изготовленные на оккупированных азербайджанских территориях, маркируются штрих-кодом Армении. Такое многократно случалось, например, с алкогольной продукцией. И МИД Азербайджана отмечал, что следит за этим.

В данной ситуации особо примечательно, что сообщается о договоренностях с оптовыми покупателями из стран ЕАЭС, Китая, Индии, США и Канады. 

На момент подготовки материала МИД Азербайджана еще не сделал официального заявления по данному факту, однак, несомненно, что внешнеполитическое ведомство страны и другие ответственные структуры отреагируют на него должным образом.

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