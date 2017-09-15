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Правозащитники остались без денег, а зэки без контроля мнения и оценки

Автор: Рашад Рустамов, отдел социума 

Сегодня при многих министерствах созданы и действуют общественные комитеты или советы, призванные осуществлять общественный контроль над деятельностью государственных структур. Одним из таковых является Общественный комитет при Пенитенциарной службе Минюста, в котором представлены авторитетные правозащитники страны.

Мурад Сададдинов

В течение многих лет эта общественная организация получала гранты от международных  донорских организаций. Однако принятие в Азербайджане в 2014 году закона «О грантах» значительно ограничило получение иностранных субсидий. Недостаток финансирования сказывается на деятельности общественного комитета, заметно снижая ее эффективность.

Как сообщил haqqin.az член Общественного комитета при Пенитенциарной службе  Мурад Сададдинов, правозащитные мероприятия в местах отбывания наказания ныне никто не финансирует.

«Мониторинги исправительных учреждений осуществляем исключительно на свои средства. Пытаясь что-то сделать в правозащитном аспекте, вынуждены ограничивать собственные материальные потребности», - сказал он haqqin.az.

Тем не менее правозащитник считает, что государство вовсе не обязано брать на себя финансирование общественной деятельности, тем более что в таком случае общественникам трудно будет занимать независимую позицию, являющуюся основой их работы», - отметил М. Сададинов.

«Из-за финансовых проблем членам комитета при Пенитенциарной службе нелегко посещать места заключения, находящиеся вне Баку. Пока получали гранты от международных организаций, мы могли позволить себе такие расходы», - сокрушалась и другой правозащитник -  член того же Общественного комитета Саадат Бенанъярлы.

По словам Бенанъярлы, сегодня правозащитникам приходиться "сбрасываться", чтобы отправиться с проверкой в регионы.

«Думаю, что Совет государственной поддержки неправительственных организаций при президенте Азербайджана мог бы оказать поддержку Общественному комитету при Пенитенциарной службе», - высказала свое пожелание Бенанъярлы.

Рена Сафаралиева

В отличие от нее, руководитель неправительственной организации «Прозрачность – Азербайджан» Рена Сафаралиева, как и правозащитник М.Саддаддинов, считает, что если «деятельность Общественного комитета при Пенитенциарной службе будет полностью финансироваться государством, то никто не будет воспринимать его отчеты и доклады всерьез».

Альтернативу Р.Сафаралиева видит в материальной поддержке комитета примерно в равных долях государством и международными организациями.

«Нашему Общественному комитету не помешали бы и местные гранты», - заметила правозащитник.

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