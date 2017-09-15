Азербайджанский эксперт, ветеран карабахской войны полковник-лейтенант Абузер Абилов направил обращение министру образования страны Микаилу Джаббарову, которое поддержали многие военные специалисты. Абузер Абилов указал на плачевное состояние такого предмета в школах, как начальная военная подготовка (НВП). И это при том, что Азербайджан находится фактически в состоянии войны.

В беседе с haqqin.az Абузер Абилов указал на важность проблемы. «В сфере образования именно НВП находится на самом низком уровне. А ведь вспомните времена СССР, тогда преподавание этого предмета находилось на очень высоком уровне. Ребята выходили «в поле», бегали, готовились. А сейчас если зайти в класс НВП в любой школе, то можно увидеть только плакаты, старые мины в разрезе. Нет автоматов, симуляторов. А образованных преподавателей можно по пальцам сосчитать. И все они недовольны зарплатой. Дело в том, что их отделили от педагогического состава», - рассказал Абилов.

По его словам, учителя получают одну зарплату, а преподаватели НВП – другую. «Минобразования ссылается на какие-то документы, которые и привели к такому разделению. Но если это и так, то ведомство должно обратиться в Милли Меджлис, в другие госструктуры. Мы же воюющая страна! Сегодняшний ребенок, который учится в 8-9 классе – завтра уже будет солдатом. И качественное начальное военное образование он должен получать в школе».

Военный эксперт указывает, что даже если опытные военруки договорятся с войсковой частью о сотрудничестве, то обычная транспортировка учащихся потребует больших затрат.

«Это фактически вопрос национальной безопасности. И поэтому мы постоянно поднимаем вопрос о военно-патриотическом движении. А что сейчас происходит, чем занимается молодежь? Сидят в чайхане или в филиалах «Топаза», пьют энергетические напитки, курят кальян и т.д. Надо их приучать к тому, как действовать в экстремальных ситуациях, оказывать первую медицинскую помощь. Все эти вопросы тесно связаны и с министерствами образования, обороны и оборонной промышленности и другими», - считает военспец.

А между тем, как говорит Абилов, в Азербайджане выпускается множество военной техники и видов вооружений: «Министерство оборонной промышленности может сделать и макеты вооружений, боеприпасов. То есть все что нужно для НВП в школах. Однако никто к ним не обращается с такой просьбой».

Абузер Абилов уверен, что для изменения ситуации в лучшую сторону нужна инициатива со стороны Министерства образования: «Минобразования в ближайшее время должно собрать военных экспертов, военруков, офицеров запаса и обсудить вопрос, а затем выйти на государственный уровень и предложить государственную программу».

«Вот представьте, - продолжает собеседник, - идет юноша в армию, проходит три месяца начальной военной подготовки там. Но если в школе он пройдет нормальный курс НВП, то в армии ему не нужно будет тратить три месяца на это, достаточно будет и одного. Это экономия и человеческого ресурса, и денежных средств. Надо учитывать не только войну с армянскими оккупантами. Ситуация в регионе сложная, рядом много недружественных, нестабильных государств. Все это надо учитывать, так что и армия, и народ должны быть готовы ко всему».