Итак наступило долгожданное событие - в Баку между Азербайджаном и компаниями-партнерами, в числе которых и Госнефтекомпания (SOCAR), подписано новое соглашение по разработке блока нефтегазовых месторождений "Азери - Чираг - Гюнешли" до 2050 года. Старый Контракт века, подписанный 20 сентября 2004 года, продлен еще на 25 лет. За истекший период доходы от реализации этого контракта принесли Азербайджану более 125 млрд. долларов, благодаря которым страна за короткий срок вышла в число лидеров в регионе по всем показателям.

Сразу нужно отметить, что стороны шли к этому соглашению довольно долгое время. Первые сообщения о начале переговоров по продлению разработки АЧГ появились еще в 2015 году. А в конце прошлого года SOCAR и Азербайджанская международная операционная компания (АМОК) во главе с BP подписали письмо о намерениях по дальнейшей разработке АЧГ и продлении контракта до 2050 года. Чем же была вызвана такая спешка (срок контракта истекает в конце 2024 года) и затягивание с подписанием нового контракта?

Дело в том, что при подписании Контракта века в 1994 году иностранные компании считали, что объемы извлекаемой нефти на блоке АЧГ составляют не более 511 млн. тонн. Правда, местные специалисты с самого начала упорно доказывали, что запасов намного больше, но убеждать иностранных партнеров пришлось долго. Не один год прошел, пока их собственные расчеты с использованием самых современных технологий и приборов не доказали верность прогнозов азербайджанских нефтяников. И действительно, к концу первой половины текущего года на АЧГ уже добыто 430 млн. тонн нефти. А извлекаемые остаточные запасы здесь все еще превышают 550 млн. тонн. Это самое настоящее мегаместорождение высококачественной нефти.

Этим, пожалуй, и объясняется высокий интерес ведущих нефтяных компаний мира к данному блоку. Добыча нефти здесь интенсивно росла из года в год. Более того, с начала тысячелетия стали расти на мировом рынке и цены на нефть. Азербайджан буквально купался в нахлынувшем потоке нефтедолларов.

Доходы окупались так быстро, что уже в середине 2008 года страна вышла на максимальный по проекту уровень прибыли - 80%. А в 2010 году в рамках проекта был зафиксирован уже и максимальный уровень добычи - 40,6 млн. тонн нефти. Но после этого добыча пошла на спад – уже в 2012 году с контрактной площади было добыто всего 34,9 млн. тонн, на что последовала соответствующая реакция президента Азербайджана Ильхама Алиева. В октябре того же года на заседании правительство глава государства резко раскритиковал деятельность оператора международного консорциума – британскую компанию BР.

Реакция британской компании не замедлила себя проявить – за короткий срок сменилось почти все руководства компании BP-Azerbaijan. Но и новой команде не удалось стабилизировать добычу. Темпы снижения объемов добычи нефти на блоке составляли чуть ли не миллион тонн ежегодно. А в текущем году, по предварительным прогнозам, на АЧГ будет добыто всего чуть более 28 млн. тонн нефти. Не помогли ни угрозы, ни кадровые перестановки. Значит, есть более существенная причина.

Да, пик добычи пройден, срок контракта подходит к концу. А для стабилизации добычи требуются большие инвестиции. Но в такой ситуации компании-партнеры вряд ли захотят рисковать крупными средствами. Конечно, если уже через пару лет надо готовить площадь к ликвидации, миллиарды сюда вкладывать никто не пожелает. Вот если бы контракт был продлен… Эта была заветной мечтой иностранных партнеров, которых остальные условия контракта вполне устраивали.

И вот контракт продлен до 2050 года. Азербайджанская сторона получила гарантию на стабильную добычу нефти, а партнеры согласны инвестировать в проект за 32 года еще 40 млрд. долларов. Но теперь партнеры спокойно реагируют на это, оставшиеся не извлеченными более 500 млн. тонн нефти позволят с лихвой окупить эти расходы. Да что там говорить, если от продления разработки блока АЧГ Азербайджан получит 3,6 млрд. долларов только в виде бонусов!

Да, трудно сегодня представить, в каком положении мог оказаться Азербайджана, если бы в 1994 году не был бы подписан Контракт века.

Контракт века помог легко преодолеть голод и разруху, царившие в стране до середины 90-х годов прошлого века. А поскольку все это происходило на наших глазах, то нетрудно предсказать, что продленный Контракт века позволит Азербайджану на долгий срок обеспечить себе стабильный приток нефтедолларов и еще более усилить свою геополитическую значимость.