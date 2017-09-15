На фронте вновь неспокойно

Вооруженные силы Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и 60-миллиметровые минометы, в течение суток 122 раза нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
С позиций, расположенных в Ноемберянском, Бердском и Красносельском районах Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в Газахском, Товузском и Кедабекском районах.
Пдразделения ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов, а также с дислоцированных на безымянных высотах на территории Гёйгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.