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На фронте вновь неспокойно

 

Вооруженные силы Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и 60-миллиметровые минометы, в течение суток 122 раза нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в Ноемберянском, Бердском и Красносельском районах Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в Газахском, Товузском и Кедабекском районах.

Пдразделения ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов, а также с дислоцированных на безымянных высотах на территории Гёйгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

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На фронте вновь неспокойно
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