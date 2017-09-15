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Баку и Токио обсуждают визовый режим

 

Азербайджан и Япония обменялись нотами, предусматривающими освобождение от визового режима для владельцев дипломатических паспортов. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

«На встрече замминистра иностранных дел Азербайджана Халафа Халафова и замминистра иностранных дел по парламентским вопросам Японии Манабу Хори стороны также выразили желание упростить визовые процедуры для обладателей обычных паспортов», - сказано в сообщении.

Х.Халафов отметил успешное развитие двусторонних азербайджано-японских отношений, назвав Токио надежным партнером Баку.

В свою очередь Манабу Хори поблагодарил азербайджанскую сторону за благоприятные условия для деятельности японских компаний в Азербайджане и выразил интерес Токио к развитию двустороннего сотрудничества с Баку.

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