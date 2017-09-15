В Азербайджане создается Кредитно-гарантийный фонд

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о ряде мер по оказанию государственной поддержки предпринимателям для расширения выхода к финансовым ресурсам, сообщает официальный сайт главы государства.

Указом предусматривается создание ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджана".

Кредитно-гарантийный фонд является гарантом по кредитам в манатах, выдаваемых предпринимателям посредством банков-агентов, и будет предоставлять субсидии для покрытия части процентов по таким кредитам.

Управление фондом будет осуществлять Наблюдательный совет, состоящий из 7 человек, текущая деятельность фонда будет осуществляться правлением.