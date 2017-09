Болельщики немецкого «Кельна» устроили беспорядки в Лондоне перед матчем первого тура группового этапа Лиги Европы с местным «Арсеналом».

Лондонский клуб выделил для немецких болельщиков квоту в три тысячи мест на стадионе «Эмирейтс», однако в столицу Великобритании прибыло более 20 тысяч фанатов из Германии. Они скупали билеты у местных болельщиков, устроив драку со стюардами, чтобы те пустили их на арену. В итоге начало матча было отложено на час из-за невозможности обеспечить безопасность зрителей.

Матч прошел в четверг и завершился со счетом 3:1 в пользу «Арсенала».

20,000+ #Koln supporters today in London, who are louder than the #Arsenal fans right now at Emirates stadium! #ARSvCOL pic.twitter.com/MQNtaWkVSG