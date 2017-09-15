Полковник Баранец: «Если бы не наша база, то Азербайджан уже бы съел Карабах»

Немецкое издание Sueddeutsche Zeitung недавно сообщило о том, что США через свою военную базу Рамштейн в Германии отправили оружие сирийским оппозиционерам на сумму 2 миллиарда долларов из арсеналов Болгарии, Румынии, Венгрии и Польши. Также сообщалось о том, что это оружие попадало в руки террористов ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры».

Эта информация вызвала негативную реакцию в России. Так, накануне «Комсомольская правда» обсудила этот вопрос с военными экспертами. В ходе обсуждения военный эксперт издания, российский журналист полковник Виктор Баранец привлек внимание к тому, что в рамках программы США по вооружению сирийской оппозиции покупают оружие и у Казахстана – союзника России.

«Казахское оружие… Там не дураки сидят, и они знают, что если будут продавать такое оружие, оно должно иметь информацию о конечном пользователе. Казахстан должен взять расписку, скажем так, с США, для каких целей и куда вы направляете это оружие. Если он не возьмет эту расписку, если Казахстану все равно, лишь бы мешки набить, тогда у Москвы будет другой разговор с Астаной, потому что страна числится нашим союзником. Что это такое, удар в спину, что ли? Это уже другой разговор будет», - заявил Баранец.

Затем полковник В.Баранец затронул и тему двойной политики Армении, заигрывающей с Западом.

«Я вам больше скажу. Надо честно об этом говорить. Недавно звонит товарищ из Армении. Армения вроде бы наш союзник по ОДКБ. И вдруг говорит: наши товарищи поехали деньги выпрашивать у американцев, они их дали. Получается, что Москва тут базу держит, Москва противостоит Азербайджану из-за Карабаха. Это же важный фактор. Если бы там нашей базы не было, Азербайджан бы уже съел Карабах. Тем не менее, какие-то шевеления в рядах наших союзников все-таки есть, и об этом надо открыто говорить», - сказал полковник В.Баранец.