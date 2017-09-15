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В Баку отметили День знаний фото

 

Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний.  Новый учебный год объявлен «Годом  качества в общем образовании».

В 2017-2018 учебном году в школах Азербайджана будут обучаться 1 миллион 450 тысяч учащихся, которым будут преподавать около 150 тысяч учителей. 

В бакинской школе №225 было проведено мероприятие в связи с Днем знаний. Директор Севда Эминова рассказала об учебном заведении, о том, что в прошлом учебном году 80 процентов выпускников поступили в вузы страны, шесть из них набрали более 600 баллов. В этом году 133 ученика зачислены в первый класс. Занятия в школе проводятся на азербайджанском и русском языках. С 2011 года школа присоединилась к проекту «Электронная школа».

 

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