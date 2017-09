Власти Великобритании считают взрыв в лондонском метро на станции Parsons Green терактом. Об этом в пятницу сообщила BBC со ссылкой на собственные источники.



* * * 13:23

Около 20 человек пострадали при взрыве на станции метро Лондона «Парсонс-Грин», передает LBC.

«Огненный шар пронесся над моей головой. У меня обгорели волосы, но были люди, которые пострадали серьезнее», — сказал один из очевидцев.

По его словам, источник взрыва находился в районе выхода из вагона метро.

Кроме того, отряд саперов занимается обезвреживанием второго устройства после взрыва в метро Лондона, передает The Sun.

На место прибыли сотрудники контртеррористической полиции

Подробности произошедшего устанавливаются.

* * * 11:47

В лондонском метро на станции «Парсонс Грин» произошел взрыв. По информации газеты Metro, в задней части поезда взорвался белый контейнер, оставленный в сумке около двери вагона.

Несколько человек получили ожоги лица, у них сгорели волосы. О погибших в результате случившегося ничего не сообщается.

Полиция пока не сообщила, рассматривается ли этот взрыв как теракт.

Work colleague was on district line train at Parsons Green when bag exploded #london pic.twitter.com/1yXOsFVAJ1