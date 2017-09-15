Еще один журналист вышел на свободу

Сегодня, в пятницу, 15 сентября решением Апелляционного суда Азербайджана смягчен приговор сотруднику газеты "Азадлыг" Фаику Амирову, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Апелляционного суда.

В 2016 году финансовый директор азербайджанской газеты "Азадлыг" Фаиг Амиров признан виновным в разжигании межрелигиозной вражды и уклонении от уплаты налогов, и приговорен к 3.3 годам лишения свободы. Апелляционный суд заменил наказание Ф.Амирову на условное.

Отметим, несколько дней назад была изменена мера пресечения в отношении директора агентства "Туран" Мехмана Алиева.

Освобождение Ф.Амирова совпало с визитом содокладчиков Парламентской Ассамблеи Совета Европы в Баку.